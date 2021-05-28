Кемерово, , 09:35 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 56 случаев.

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«Кемерово — 28, Новокузнецк — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Междуреченск — четыре, Березовский — два, Юрга — два, Белово — один, Осинники — один, Беловский МР — один, Мариинский МР — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 59 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 36 864 случая заражения коронавирусом, 35 541 человек выздоровели, 717 пациентов скончались.