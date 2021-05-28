Москва, , 09:34 — REGNUM С 1 июля 2021 года в России вводятся новые пошлины на вывоз соевых бобов, сообщает 28 мая сайт правительства РФ. Соответствующее постановление утверждено правительством.

Ставка составит 20% от стоимости продукции, при этом не менее 100 долларов за тонну. В настоящее время размер пошлины — 30%. Таким образом, произойдёт снижение ставки.

В правительстве отметили, что изменение позволит аграриям отправлять за рубеж часть продукции. При этом сохранится препятствие для роста цен на данную продукцию.

Уточняется, что решение останется в силе до 31 августа 2022 года.

«Оно поможет поддержать баланс на внутреннем рынке масличных культур и продуктов их переработки», — говорится в сообщении.