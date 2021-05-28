Москва, , 09:33 — REGNUM В России приступили к созданию первых опытных образцов ударного робототехнического комплекса «Штурм». Как сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе, их разработкой занимается корпорация «Уралвагонзавод».

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Отмечается, что комплекса «Штурм» прежде всего предназначен для проведения боевых действий в условиях плотной городской застройки. Его основное назначение — выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчётов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.

«В частности, создаётся подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием», — уточнил в беседе с РИА Новости один из собеседников.

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Другие варианты боевых модулей будут включать блок реактивных огнемётов «Шмель», спаренные 30-мм автоматические пушки, блок 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Источник добавил, что все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах по расширению линейки боевых роботехнических систем. По его словам, предполагается, что это будут тяжёлые роботы разминирования и «всё, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов».