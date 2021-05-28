Киев, , 09:35 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявлено 3306 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 28 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По последним данным, всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 196 673 случая заражения коронавирусом, 50 232 пациента скончались от последствий заражения. Кроме того, уточняется, что за прошедшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 156 пациентов.

«По данным Центра общественного здоровья по состоянию на 28 мая на Украине зафиксировано 3306 новых подтверждённых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 169, медработников — 77)», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность сотрудничества между странами по поставкам и собственному производству вакцин на Украине.

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