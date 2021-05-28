Бухарест, , 09:36 — REGNUM В правительстве Румынии приняли решение передать Молдавии ещё около 100 тыс. доз вакцины от COVID-19, произведённой AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба румынского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Сообщается, что вакцину передадут на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи. Решение правительства было утверждено 27 мая.

«Гуманитарная помощь заключается в предоставлении 100 800 доз вакцины от COVID-19 из числа доз, закупленных министерством здравоохранения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что это — вторая партия гуманитарной помощи Молдавии от Румынии. В начале мая в Кишинёв доставили 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии за сутки выявили более 70 носителей коронавируса