Симферополь, , 09:30 — REGNUM Часть Симферопольского района Республики Крым осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе утром 28 мая. Об этом сообщили в администрации республиканской столицы.

С 06:00 28 мая ограничено водоснабжение в посёлке Давыдовка, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, а также по улице Никанорова, 4. Причина — повреждение магистрального водовода на улице Киевской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крым прошёл «дно кризиса» водоснабжения, и теперь ситуация, по его мнению, будет только улучшаться.