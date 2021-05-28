Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в пятницу, 28 мая, продолжится празднование Дня основания города, которому накануне исполнилось 318 лет. Основными событиями сегодняшней программы торжеств станут два больших концерта — один под крышей, другой — под открытым небом.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

На сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в 18 часов начнется праздничный концерт «Песня летит над Невой!». Как сообщили организаторы, прозвучат любимые песни, мелодии ленинградских и петербургских композиторов. В концерте примут участие Валерия, Василий Герелло, Тамара Гвердцители, Татьяна Буланова, Евгений Дятлов, Игорь Корнелюк, Стас Пьеха, Елена Ваенга, Дина Гарипова и другие популярные исполнители, а также творческие коллективы города, при участии симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический».

Вход на концерт по приглашениям, но онлайн-трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте bkz.ru, а так же в группе БКЗ в соцсети по адресу vk.com/bkz_ru.

В 21:30 мск на главной площади города начнется традиционный большой гала-концерт «Классика на Дворцовой». В отличие от 2020 года, он пройдет с «живым» участием зрителей, но также будет транслироваться в онлайн-режиме в интернете и на телевидении.

«Впервые в истории мировых оперных гала-представлений на одной сцене соберутся шесть звездных вокалистов. Масштабное шоу мирового оперного искусства представит более 20 номеров, каждый из которых — сюжетный мини-спектакль. Мы расположили сцену таким образом, что концерт можно будет смотреть с любой точки Дворцовой площади», — рассказал о предстоящем культурном событии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на телеканале «78».

Концерт пройдет с соблюдением мер эпидемической безопасности. Вход зрителей на Дворцовую площадь — по заранее заказанным в интернете бесплатным билетам.