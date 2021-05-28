Грозный, , 09:26 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условие, при котором он готов уйти с поста руководителя республики. Чеченский лидер бросил вызов одному из своих детей — Адаму. Он предложил ему выйти на бой с блогером, который поставил под сомнение его победу в боксерском поединке с Асланом Биттировым из Кабардино-Балкарии.

«Посмел бы с ним выйти один на один? Если он тебя побьёт, оставлю пост, написав заявление. Это его мечта, в таком случае она исполнится», — пошутил Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Слова главы Чечни приводит ИА «Чечня Сегодня». Отметим, что разговор происходил на чеченском языке во время сбора клубники на приусадебном участке семьи Кадыровых, в котором принимали участие супруга главы Чечни и некоторые дети.

Напомним, поединок между Адамом Кадыровым и спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым состоялся 8 апреля 2021 года на турнире «Время Легенд-6: Спецоперация». Победа в этом бою вызвала множество комментариев в СМИ и соцсетях, авторы которых усомнились в честности судейства и победы юного спортсмена.

Одним из блогеров, выступивших с критикой боя стал, выходец из Чечни Тумсо Абдурахманов, проживающий за границей и постоянно критикующий власти Чечни. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Адам готов вновь выйти на ринг со своим соперником из Кабардино-Балкарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров назвал условие, при котором он не пойдет на выборы