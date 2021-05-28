Нур-Султан, 28 мая 2021, 09:26 — REGNUM Контрабанду особо крупной партии тяжелых наркотиков пресекли казахстанские пограничники на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Сотрудники пограничной службы обнаружили наркотики в задник колесах автомобиля Renault Magnum на пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области. Общий вес наркотиков составил 135,5 кг.
Запрещенные вещества были обнаружены с помощью служебной собаки. Изъятое вещество передано в департамент КНБ по Западно-Казахстанской области для дальнейших процессуальных действий.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Челябинской области граждане России и Казахстана задержаны за попытку продать три килограмма наркотиков.
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