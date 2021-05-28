Орск, Оренбургская область, , 09:25 — REGNUM В Орске Оренбургской области утром 28 мая проходит операция по спасению раненой косули, которую обнаружили возле детского сада на ул. Гомельская, сообщает orsk.ru.

Информация о пострадавшем животном поступила в диспетчерскую службу МЧС от местных жителей. Директор ООО УК «Современник» Надежда Потапова отметила, что трудности вызвала необходимость назвать точный адрес, где находится косуля. Испуганное животное меняло место локации. Сотрудники ТСЖ первоначально думали, что сами справятся и увезут косулю в ветлечебницу. Однако не рассчитали свои силы, косуля оказалась крупной. Чтобы ее поймать и погрузить в машину, потребовались специалисты.

Как оказалась косуля в городе и какова причина травмы — не известно. Ближе к полудню по местному времени (10:00 мск) спасатели Центра гражданской защиты увезли животное в городское ветуправление.