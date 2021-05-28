Уфа, , 09:27 — REGNUM 89 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба главы региона.

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Сообщается, что всего в республике зафиксирован 37 931 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 35 854 человек, в том числе 121 человек победил вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что вакцинацию завершили 269 318 желающих. За минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, а всего в республике скончались 518 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 мая в регионе выявили 88 случаев заражения коронавирусом.