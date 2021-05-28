Улан-Удэ, , 09:25 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ организована доследственная проверка по факту пожара, унёсшего жизнь человека. Прокурор республики взял проведение проверки под контроль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Возгорание двух жилых домов произошло в ночь на 28 мая. Пожарным удалось его ликвидировать на площади 288 кв. метров.

«Один человек погиб, трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. На место происшествия выехала заместитель прокурора республики Козлова С.Н. и руководители правоохранительных органов республики», — отметили в прокуратуре.

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