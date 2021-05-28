Москва, , 09:24 — REGNUM Тех, кто просит Минпромторг административно зафиксировать существенно выросшие цены куриных яиц, доктор экономических наук Никита Кричевский называл «яйцеголовыми шантажистами». Комментируя в своём телеграм-канале эпопею с подорожанием яиц в России, он напомнил:

«В начале марта 2020 года на фоне взрывного роста цен на яйца гендиректор Национального союза птицеводов вещал с телеэкранов, что «к апрелю месяцу, а точнее уже в апреле — мае объемы производства стабилизируются, и не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен». Как в воду глядел.

Особенно если учесть, что после Пасхи (в этом году — 2 мая) спрос на яйца традиционно падает. К 26 мая яйца 1-й категории в опте действительно подешевели на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории — на 10,9%. Ритейлеры закупают такие товары по 36−45 руб. за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас составляет в среднем 49−52 руб. Цены закупки яиц на электронных торгах с поставкой в первой половине июня снизились до уровня 27−29 руб.

В такой ситуации производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, то есть, административно зафиксировать существенно выросшие цены. В противном случае яйцеводы угрожают сокращением поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту яиц. Ещё одни.

Ну, ок, — скажет правительство и отменит экспортные пошлины на зерно и масличные, увеличение льготного кредита, пролонгацию до 12 лет инвестзаймов, внедрение льготных кредитов на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Они этого добиваются или яйцеголовым шантажистам просто нужно дать бюджетных денег? Скажем, по пятерке за десяток, как сахарникам за килограмм? А как же рынок?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что жители России могут столкнуться с дефицитом куриных яиц информировали «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания в Минпромторге РФ.

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Тем временем, в Минсельхозе России заявили, что ситуация на рынке птицеводческой продукции стабильна и комфортна для дальнейшего наращивания объемов производства. Поэтому дефицита яиц на внутреннем рынке не ожидается.

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