Москва, , 09:42 — REGNUM Лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества «Заубер банк» из Санкт-Петербурга и московского банка «ИРС» отозваны Банком России. Об этом 28 мая сообщается на сайте регулятора.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ЦБ, общество «Заубер банк» нарушало федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, в связи с чем регулятор на протяжении последнего года неоднократно применял к нему меры, включая введение ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Также указывается, что кредитная организация допускала нарушения требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма.

Вместе с тем добавляется, что «Заубер банк» занимался проведением сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительными транзитными операциями повышенного риска в значительных объемах.

При этом, по информации на 1 мая текущего года, данная кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе России.

Кроме того, лицензия также была отозвана у московского банка «ИРС», занимавшего на 1 мая 2021 года 292-е место в банковской системе РФ.

«В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, добавляется, что данная кредитная организация была вовлечена «в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительных транзитных операций».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая стало известно, что банки в России за апрель 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 3,6 тыс. рублей, или 5,2%.