Москва, 28 мая, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества «Заубер банк» из Санкт-Петербурга и московского банка «ИРС» отозваны Банком России. Об этом 28 мая сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

По данным ЦБ, общество «Заубер банк» нарушало федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, в связи с чем регулятор на протяжении последнего года неоднократно применял к нему меры, включая введение ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Также указывается, что кредитная организация допускала нарушения требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма.

Вместе с тем добавляется, что «Заубер банк» занимался проведением сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительными транзитными операциями повышенного риска в значительных объемах.

При этом, по информации на 1 мая текущего года, данная кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе России.

Кроме того, лицензия также была отозвана у московского банка «ИРС», занимавшего на 1 мая 2021 года 292-е место в банковской системе РФ.

«В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, добавляется, что данная кредитная организация была вовлечена «в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительных транзитных операций».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая стало известно, что банки в России за апрель 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 3,6 тыс. рублей, или 5,2%.