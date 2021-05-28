Москва, , 09:22 — REGNUM Управление городом без развития цифровых технологий является атавизмом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме Smart City.

Запись выступления опубликована в личном блоге мэра 28 мая.

«Город не двигается, если правительство города, управление городом не занимается цифровыми технологиями. Цифровые технологии займутся ими. Потому что развивается бизнес. Даже простой обычный мальчик в школе — он уже живёт с гаджетом. Он по-другому видит мир, по-другому ощущает. И он потенциально требует от нас адекватной отдачи, адекватной оценки реальности и технологий, к которым он привык с детства. И если город не предоставляет этому маленькому мальчику или бизнесмену, которому нужны информационные технологии, информационная готовность города для продвижения своих онлайн-сервисов, онлайн-торговли, то такое управление городом просто никому не нужно. Оно является атавизмом, который просто умрёт», — сказал мэр.