Москва, 28 мая, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Дефицита яиц птицы на внутреннем рынке России не ожидается, сообщила 28 мая пресс-служба Минсельхоза РФ.

Петр Данилов ИА Красная Весна Куриные яйца

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», — сообщили в министерстве.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания в Минпромторге РФ сообщили, что жители России могут столкнуться с дефицитом куриных яиц.

Причиной тому «критическое снижение» закупочных цен на эту продукцию, из-за которого некоторые компании могут начать сокращать количество несушек.

Как сообщало ИА REGNUM, Торгово-промышленная палата России предложила ввести в стране целевые выплаты на покупку продовольствия для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, безработных или семей, воспитывающих детей и имеющих доход ниже прожиточного минимума.

Выплаты, по мнению инициаторов, должны идти на покупки в розничных сетях продуктов из перечня, утверждённого на федеральном уровне.

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