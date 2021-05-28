Белгород, , 09:26 — REGNUM Региональный партийный список «Единой России» на выборах депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года возглавит врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Экс-глава региона, Евгений Савченко, ныне сенатор, не будет входить в территориальную группу, сообщает издание «Ъ-Черноземье» со ссылкой на собеседника в региональном отделении партии. Отмечается, что сам врио губернатора от комментариев отказался.

По данным ИА REGNUM, в предварительном голосовании «Единой России» от Белгородской области участвуют 62 человека, из них в праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах в Госдуму представлены 38 человек.