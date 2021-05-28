Красноярск, , 09:28 — REGNUM В Красноярском крае с жалобами на присосавшихся клещей с начала сезона обратились уже почти 4,7 тыс. жителей региона. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в период с 21 по 27 мая случаи присасывания клещей были зафиксированы на всей территории региона. Из 1441 зарегистрированного пострадавшего 326 — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 4696 случаев присасывания.

В период с 21 по 27 мая в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 375 человек, с начала сезона — 1395. В регионе зарегистрировано 15 случаев подозрительных на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, всего с начала сезона — 38.

На контрольных пунктах наблюдений численность клещей составляет 79 экз/км в заповеднике «Столбы» и 30 экз/км в районе станции Снежница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года от клещевого энцефалита привились свыше 1,8 млн жителей России, а всего планируется привить более 2,7 млн человек.

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