Ярославль, , 09:19 — REGNUM Партнёрство «Золотое Кольцо» объявило о своём решении подарить Ярославлю собственный бренд одежды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».

Футболка с гербом Ярославля НП МОТ «Золотое Кольцо»

Первой частью коллекции стали футболки в двух цветах: чернильно-синий и шампань — на которых очень органично и контрастно смотрится принт в виде яркого мишки.

«Это уже вторая коллекция бренда «Медвежий угол». В конце прошлого года в коллаборации с NX 11 916 нами был представлен проект «Ярославль — Яркий, Славный, Любимый», под брендом которого были выпущены уютные худи в двух цветах «небо» и «нави». Сегодня мы с удовольствием представляем городу яркие, а главное, качественные футболки с изображением символа Ярославля — медведя. Было не мало сил потрачено на выбор ткани, цветов и подходящего дизайна. Футболки получились очень достойными и стильными. Надеюсь, теперь ответом на вопрос «Что привезти из Ярославля?», станет — «футболку с медведем». Да, и жители города тоже оценят такую «сувенирку» по достоинству и сделают частью своего гардероба», — прокомментировала президент партнёрства «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Новые футболки уже можно приобрести в ярославском музее медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол», а также в сети интернет.

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