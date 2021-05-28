Москва, , 09:20 — REGNUM Словения поддерживает открытый и конструктивный диалог между Россией и Евросоюзом в разрезе международных проблем. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Анже Логар.

Логар отметил, что за последние месяцы отношения между ЕС и Россией обострились.

«Словения поддерживает открытый и конструктивный диалог как по текущим вопросам международного значения, по которым [наши] мнения расходятся, так и по вопросам, связывающим ЕС и РФ», — сообщил глава МИД Словении.

Напомним, министр иностранных дел Словении Анже Логар находится в России с официальным визитом. В ходе своего визита он обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым вопросы сотрудничества Москвы и Любляны в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

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