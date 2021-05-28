Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM Жители домов на ВИЗе в Екатеринбурге остались без холодной и горячей воды, сообщили возмущённые горожане журналистам.

Сейчас организован подвоз воды для жильцов. Дома были подтоплены после коммунальной аварии, сейчас место инцидента огорожено, воду откачали.

Специальная комиссия определит сумму ущерба жителям семи подтопленных домов и выплатит эти деньги пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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