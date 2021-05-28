Пенза, , 09:56 — REGNUM В Пензенскую область поступила третья партия антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 1620 доз, сообщает региональный минздрав.

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Всего по области открыто 74 пункта вакцинации от COVID-19. Также привиться от коронавирусной инфекции можно в торговых центрах Пензы и Кузнецка. Первым компонентов вакцины привились по состоянию на 27 мая 129 677 человек, завершили иммунизацию 109 271 житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области усилят работу по организации прививочной кампании от COVID-19. Поручение об этом прозвучало от врио губернатора региона Олега Мельниченко 27 мая.

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