Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM Реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе в южной части Санкт-Петербурге планируется завершить в мае 2022 года, сообщили в Смольном по итогам встречи губернатора Александра Беглова и главы ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова.

Работы по реконструкции путепровода, построенного еще в 1917 году, начались в августе 2020 года. К настоящему моменту установлены новые опоры, идет подготовка к монтажу пролетов путепровода. Длина нового трехпролетного строения составит 107,96 метров. Реконструкция позволит расширить проезжую часть Пулковского шоссе до четырех полос в каждом направлении и обустроить тротуары.

«Проект технически сложный. Необходимо полностью заменить конструкции, не останавливая движения поездов и автомобильное движение по Пулковскому шоссе», — сказал губернатор. Он доволен тем, что работы идут по графику.

Беглов напомнил, что отметил, что этот проект реализуется в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с ОАО «РЖД», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Проект финансирует ОАО «РЖД».

Как сообщалось ранее, федеральные власти поддержат комплексный подход к перспективам Санкт-Петербургского транспортного узла, предусматривающий одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена и наземного общественного транспорта Петербурга и Ленобласти, а также железнодорожного сообщения в Петербургской агломерации.

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