Цюрих, Швейцария, , 09:11 — REGNUM Олимпийские игры в Токио пройдут безопасно, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По словам Баха, по уровню готовности Токио является лучшей из олимпийских столиц.

«Могу заверить, что соревнования могут быть и будут проведены в условиях безопасности с полным уважением к спортсменам и жителям Японии», — сказал Бах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный партнёр Олимпийских игр, газета Asahi призвала отменить соревнования в связи с угрозой COVID-19.

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