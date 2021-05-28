Москва, , 09:18 — REGNUM Хранение денежных средств на банковских вкладах сопряжено с определёнными рисками. Так, главной угрозой являются проблемы с лицензией у банка. Об этом заявил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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Он отметил, что после лишения банка лицензии вкладчик может претендовать на возмещение только 1,4 миллиона рублей, которые он получит от Агентства по страхованию вкладов.

«Как правило, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии», — пояснил эксперт в беседе с «Прайм».

В их числе Переславский назвал закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром.

«Особенно ярко показывает, что у банка серьёзные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента», — отмечает специалист.

Также Переславский предупредил, что если кредитная организация предлагает проценты по вкладам выше среднерыночных, то это повод крайне тщательно изучить договор, а ещё лучше — отдать его юристу.

Для минимизации рисков эксперт советует не хранить в одном банке более 1,4 миллиона рублей. Несмотря на надежность банка, лучше разложить деньги в несколько кредитных организаций. Также, по словам Переславского, следует выбирать банки из топ-20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент — старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова заявила, что в 2020 году депозиты несколько разочаровали банковских клиентов. В них перестали видеть не только средство накопления, но и средство сбережения денег. Эксперт считает, что в ближайшее время депозитные ставки, и именно долгосрочные депозиты, будут расти.