Уфа, , 09:14 — REGNUM Обстоятельства гибели рабочего во время разбора кирпичной перегородки в доме устанавливают в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 25 мая в Уфе 56-летний сотрудник ООО «ЦентрСтройКомплект» разбирал кирпичную перегородку в доме по улице 50-летия Октября. В какой-то момент мужчина упал с высоты полутора метров и получил не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили обстоятельства гибели охранника на территории базы.