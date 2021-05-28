Уфа, 28 мая 2021, 09:14 — REGNUM Обстоятельства гибели рабочего во время разбора кирпичной перегородки в доме устанавливают в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.
Сообщается, что 25 мая в Уфе 56-летний сотрудник ООО «ЦентрСтройКомплект» разбирал кирпичную перегородку в доме по улице 50-летия Октября. В какой-то момент мужчина упал с высоты полутора метров и получил не совместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили обстоятельства гибели охранника на территории базы.