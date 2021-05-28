Владивосток, , 09:18 — REGNUM В Приморском крае случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Кавалеровского района и один случай клещевого риккетсиоза в Кировском районе, сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Читайте также: В Башкирии растет число пострадавших от укусов клещей

Всего от укусов клещей пострадало уже 2052 человека, в том числе 564 ребёнка в 30-ти муниципалитетах.

Наибольшее количество пострадавших от укусов клещей зарегистрировано во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артёме, Арсеньеве и Дальнегорске.

По сравнению со средним многолетним показателем количество пострадавших от укусов клещей в 2021 году уменьшилось на 5,2%.

Сдано на исследование 1374 клеща, снятых с людей.

Антиген вируса клещевого вирусного энцефалита обнаружен в пяти исследованных клещах: в Спасске-Дальнем, в Надеждинском районе, в Дальнегорске и селе Воздвиженка.

В 192 экземплярах клещей обнаружены боррелии, в 13-ти клещах — эрлихии, анаплазмы — в 17-ти клещах и в 107 — риккетсии.

Привито против клещевого энцефалита в этом году 39 838 человек, в том числе 18 755 детей.

Специалисты рекомендуют в случае присасывания клеща максимально быстро его удалить и сдать в лабораторию. При получении положительного результата на исследованного клеща, пострадавшему необходимо обратиться в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, более 3,7 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Башкирии.