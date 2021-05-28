Варшава, , 09:10 — REGNUM Руководитель Польской медицинской миссии, специализирующейся на международной медицинской помощи в кризисные регионы, Дорота Задрога сообщила в интервью для Polskie Radio, что данное ведомство направит в Индию кислородные концентраторы. Это вызвано тяжелой эпидемической обстановкой в этой стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«В ближайшие дни мы отправим в Индию 18 кислородных концентраторов. Пять десятилитровых концентраторов будет направлено в сельские больницы — по одному на каждую, а оставшиеся 13 будут распределены между двумя городскими больницами на севере страны. Эти концентраторы помогут дышать пациентам, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию», — сообщила Задрога.

Руководитель Польской медицинской миссии также сообщила, что на закупку этого медицинского оборудования было потрачено 100 тысяч злотых (27 тысяч долларов США). Кроме того, она призвала всех неравнодушных осуществить сбор средств на иное оборудование для жителей Индии, где по настоящее время происходит гуманитарная катастрофа, связанная с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия переживает тяжелейшую волну пандемии коронавируса, которая стала настоящей гуманитарной катастрофой. Система здравоохранения в этой стране не справляется с поступающими зараженными.