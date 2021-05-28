Москва, 28 мая, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Представители России на заседании Международной организации гражданской авиации (ICAO) выступили за проведение честного и транспарентного расследования экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

(сс) Andrzej Otrębski Самолёт Boeing 737 авиакомпании Ryanair

«Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений Секретариата ICAO», — цитирует ТАСС представителя РФ в ICAO Сергея Гудкова.

По его словам, многие страны, включая Британию и Францию, считают, что инцидент необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полётов.

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Однако Россия настаивает на том, что этот случай необходимо расследовать с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.

Накануне, 27 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза почти полностью согласовали новый пакет индивидуальных санкций в отношении властей Белоруссии, которые должны стать реакцией на инцидент с самолётом Ryanair.

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