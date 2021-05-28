Афины , , 09:12 — REGNUM Сорок лет назад Греция присоединилась к «европейской семье», открыв новую эру для Европы. Об этом, как сообщает AMNA, заявил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли на церемонии, посвященной 40-й годовщине вступления Греции в Европейские сообщества, в Афинах вечером 27 мая.

Подчеркнув важность вклада Греции в Европейский союз, преемника той организации, Сассоли подчеркнул, что Греция поместила идею демократии в сердце Европы, проложив путь к демократическому возрождению континента и способствуя его стабилизации.

Сассоли особо упомянул значение Греции для культуры: «Мы не можем забыть вклад Греции в прогресс культуры и тот факт, что концепции демократии, свободы, истины, эстетики, которые проходят через века с их трансцендентальным измерением, привели к нынешней форме Греции и создали профиль Европы». Он подчеркнул, что Греция сильнейшим образом повлияла на европейскую организацию.

Мероприятие, на котором выступал Сассоли, также ознаменовало официальное начало «Конференции Европейской комиссии по будущему Европы», которая представляет собой серию дебатов и обсуждений идей о перспективах блока.