Пермь, , 09:06 — REGNUM В Перми завершилось расследование уголовного дела, фигурантом которого является председатель правления ТСЖ. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, председатель правления Товарищества собственников жилья «Костычева, 17», в феврале-марте 2021 года не обеспечила контроль и безопасную очистку крыши дома от снега, снежных навесов и наледи. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Напомним, 18 марта в столице Прикамья местную жительницу убило глыбой снега, которая обрушилась с кровли дома.

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