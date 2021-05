Вашингтон, , 09:03 — REGNUM К проекту сериала на основе популярной видеоигры The Last Of Us присоединилась актриса Мерл Дэндридж. Об этом 28 мая сообщает журнал The Hollywood Reporter.

В первой части игры Дэндридж озвучила и сыграла при помощи технологии захвата движений финального антагониста — женщину по имени Марлин, которая является главой группировки «Цикады». Этот персонаж также появляется в некоторых сценах игры The Last of Us Part II.

Напомним, создавать сериал будет сценарист и продюсер Крэйг Мэйзин («Чернобыль»), музыку к нему напишет композитор Густаво Сантаолалья, работавший над саундтреками видеоигр. Ранее студия PlayStation Productions сообщила, что первый сезон шоу станет экранизацией первой игры The Last Of Us.

