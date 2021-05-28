Москва, , 09:10 — REGNUM Нехватки яиц на отечественном рынке не ожидается, ситуация с птицеводческой продукцией стабильная. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Минсельхоза России, комментируя сообщения о возможном дефиците яиц.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке», — говорится в сообщении министерства.

В Минсельхозе добавили, что в начале года цены производителей на куриные яйца активно росли, но теперь заметно снизились. К концу мая яйца первой категории стали стоить на 19,5% меньше, а второй категории — на 10,9% меньше по сравнению с концом апреля.

Ситуация с ценами останется стабильной благодаря новым мерам поддержки птицеводческой отрасли, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росптицесоюзе заявили, что закупочные цены на куриные яйца стали ниже себестоимости производства. Производители предупредили о возможном дефиците яиц.

Читайте также: Производители не исключили дефицита яиц в России