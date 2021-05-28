Горно-Алтайск, , 09:00 — REGNUM В Республике Алтай в первом квартале 2021 года не имели работы, но активно её искали 15 тыс. человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, уровень безработицы в регионе достиг 15,3%, что на 3,4% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Средний возраст безработного составил 38,3 года, почти половина из них — женщины. При этом исключительное большинство людей без работы (86,4%) являются сельскими жителями.

«Из числа безработных 10,4% занимали лица, срок пребывания которых в состоянии поиска работы не превышал трех месяцев. Один год и более ищут работу 55,7% безработных. Среднее время поиска работы в январе-марте 2021 года составило 10,8 месяца», — отметили в службе статистики.

Добавим, что общая численность рабочей силы в республике составила 98,1 тыс. человек (в первом квартале 2020 года — 95,1 тыс. человек). Средний возраст занятого населения составил 40,6 года.

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