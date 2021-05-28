Ульяновск, 28 мая, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Ульяновске состоялись очередные антитеррористические учения. На этот раз они проводились в районе Президентского моста, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

73.mchs.gov.ru Учения в Ульяновске

Командно-штабные учения проводил оперативный штаб на мостовом переходе через Волгу в районе Президентского моста. В сообщении отмечается, что их цель — «отработка вопросов противодействия терроризму».

«По легенде, группа вооружённых террористов захватила автобус с пассажирами, следовавший по маршруту парк Победы — Новый город, выдвинув ряд требований к органам власти», — говорится в сообщении.

Для участия привлекались силы и средства управлений ФСБ, МВД, Роспотребнадзора, ФСИН, Росгвардии, СКР, МЧС, а также территориального гарнизона, ЛО МВД на транспорте и органов региональной власти.

Спасатели отмечают, что по итогам учений будет проведён общий разбор действий.

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористические учения проводятся в Ульяновске регулярно, ради чего иногда временно ограничивают движение на местах тренировок. В частности, так было в ноябре 2019 года.