Пекин, , 08:59 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Шанхае и представительство Банка Индонезии в Пекине провели деловой и инвестиционный форум, сообщает Antara.

В форуме приняли участие индонезийские и китайские бизнесмены. К онлайн-форуму присоединились 162 участника из таких сфер, как пищевая промышленность, экспорт / импорт продуктов и недвижимость.

Китай, являющийся крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Индонезии, имеет возможности и технологическое превосходство в развитии индустрии переработки продуктов питания и напитков.