Пекин, 28 мая 2021, 08:59 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Шанхае и представительство Банка Индонезии в Пекине провели деловой и инвестиционный форум, сообщает Antara.
В форуме приняли участие индонезийские и китайские бизнесмены. К онлайн-форуму присоединились 162 участника из таких сфер, как пищевая промышленность, экспорт / импорт продуктов и недвижимость.
Китай, являющийся крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Индонезии, имеет возможности и технологическое превосходство в развитии индустрии переработки продуктов питания и напитков.