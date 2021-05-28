Уфа, , 09:00 — REGNUM Моторная лодка столкнулась с понтоном в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что ночью 28 мая спасатели Янаульского района получили сообщение о том, что на Кармановском водохранилище около н.п. Кисак Каин моторная лодка, которой управлял мужчина 1956 года рождения, столкнулась с понтоном, который располагается около берега.

Отмечается, что в результате мужчина получил серьезные травмы. Его срочно доставили в медучреждение. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в реке обнаружили тело пропавшего подростка.