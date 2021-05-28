Ярославль, , 08:56 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля обнародовали декларации о доходах за 2020 год, доходы большинства народных избранников упали. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт органов местного самоуправления Ярославля.

Юлия Миронова City-yaroslavl.ru

В муниципалитете Ярославля работает депутат, в 2020 году не имевший доходов. Это Юлия Миронова (фракция «Единая Россия»). Интересно, что годом ранее, ее доход составлял 1,8 миллионов рублей. Значительно потеряли в деньгах еще два народных избранника. Доходы Александра Забирко («Единая Россия») упал в 20 раз — с 7,5 миллионов рублей в 2019 году до 364 тысяч в 2020-м. В 22 раза меньше заработал депутат Сергей Зубов (фракция КПРФ): в 2019 году он декларировал 2,3 миллиона, сейчас — 103 369 рублей.

Самым богатым депутатом ярославского муниципалитета остался Дмитрий Кузьмин. Как ранее сообщало ИА REGNUM его годовой доход в 2019 году составил 103 миллиона рублей. В следующем году доходы упали, но остались самыми значительными среди коллег по депутатскому корпусу — 86,4 миллиона рублей. В тройку самых богатых вошли депутаты Роман Галагаев (67,4 млн) и Светлана Агашина (12 млн). Все трое входят во фракцию «Единая Россия».

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов в 2020 году задекларировал доход в сумме 1,6 миллионов рублей. Это на 400 тысяч меньше, чем годом ранее. У его заместителя Сергея Калинина годовой доход составил 8,29 миллиона. Самой богатой супругой депутата стала жена Ильи Горохова. Ее доходы в 2020 году составили 53,4 миллиона рублей, у самого депутата при этом 2,3 миллиона.

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