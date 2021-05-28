Добрянский район, , 08:56 — REGNUM В Добрянском районе Пермского края может произойти ощутимое землетрясение. Об этом ученые РАН сообщили URA.RU.

Ученые отмечают увеличение сейсмической активности в последние годы в Добрянском районе. В пределах компактной зоны (поселок Таборы) размером 10 на 30 км приходится 99% землетрясений.

В 2014 году в этом районе зафиксировали одно микроземлетрясение, в 2015 — четыре, в 2016 — четыре, 2017 — шесть, 2018 — пять, в 2019 году 27, в 2020 — 22, а с начала 2021 года — около десяти. По словам ученых, необходимо учитывать такую статистику и предпринимать уже сейчас активные действия.

Между тем, в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что в центр оперативной информации о каких-либо подземных толчках не поступало.