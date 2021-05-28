Нью-Йорк, США, , 08:55 — REGNUM Соединённые Штаты пересматривают политику в отношении Китая, и в будущем намерены действовать в соответствии с «новым набором стратегических параметров», заявил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл. Об этом 27 мая сообщило агентство Reuters.

«Период, который широко описывался как взаимодействие, подошёл к концу», — объявил он, выступая на мероприятии, организованном Стэнфордским университетом.

Советник президента США Джо Байдена объяснил, что переход к конфронтации между двумя государствами связан политикой Китая и лично председателя КНР Си Цзиньпина, который всё более жёстко контролирует ситуацию в стране и регионе. В качестве подтверждения своим словам он привёл примеры военных столкновений на границе Китая с Индией, «экономическую кампанию» против Австралии и рост дипломатии «воина-волка» (термин, навязываемый США для объяснения агрессивного стиля в дипломатии).

«Они (примеры — ред.) сигнализируют о том, что Китай полон решимости играть более напористую роль на международной арене», — констатировал Кэмпбелл.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на регулярном брифинге, что обе страны «выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации».

«Китайско-американские отношения естественным образом будут находиться под напряжением, которое возникает в отношениях крупных стран, однако неправильно отождествлять их с конкуренцией, поскольку это приведет только к конфронтации и конфликту», — сказал китайский дипломат.

Ранее профессор Гарвардского университета Джозеф Най в своей статье для Project Syndicate написал, что если не найти должного подхода к соперничеству США и Китая, то противостояние может оказаться сопряженным с большими опасностями. Кроме того, по его утверждению, американская экономика уже не сможет обойтись без помощи Китая.

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