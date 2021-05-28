Саратов, , 08:55 — REGNUM В Саратовской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 115 человек, у 64 из них диагностирована пневмония. По информации на 28 мая, всего зарегистрировано 62 388 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 58 985 пациентов, за сутки — 203 человека. Скончались 1057 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Самое большое число инфицированных за минувший день подтверждено в Саратове — 47 случаев, остальные — в других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на утро 28 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2.

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