Москва, 28 мая 2021, 08:54 — REGNUM Сегодня, 27 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником — Днём пограничника, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что российские пограничники хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, чётко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ России.
«Пограничники честно служат России. Героизм, отвага и сила духа проявляются в борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью», — отметил Путин и пожелал всего самого доброго.
Как сообщало, президент России Владимир Путин ежегодно поздравляет пограничников с профессиональным праздником.
Читайте подробнее: Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником