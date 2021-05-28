Москва, 28 мая 2021, 09:19 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России намерено запустить в ряде регионов пилотный проект новой системы расчета зарплаты медработников, сообщает 28 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный проект.

Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
Mz.mosreg.ru

Отмечается, что испытания новой системы будут проводиться с ноября 2021 года по март 2022 года. Для эксперимента выбрали Белгородскую, Курганскую, Омскую, Оренбургскую, Тамбовскую области, Якутию и Севастополь.

В указанных регионах оклады медработников будут рассчитывать с учётом двух дополнительных величин: коэффициента дифференциации окладов по должностям и коэффициента экономического развития региона. Вместе с тем итоговая сумма не может быть ниже текущего уровня.

По словам глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марины Масловой, задача состоит в том, чтобы с помощью данных коэффициентов «выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специалистов в одном регионе и их переизбытка в другом».

При этом, уточнила она, полностью равными зарплаты в разных регионах не станут. Планируется, что в июне следующего года будет подготовлено постановление о распространении новой системы на все регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии станут наиболее востребованными в 2021 году. Такие прогнозы сделали специалисты «Сбериндекса» и «Работы.ру» по результатам проведённого совместного исследования рынка труда.

Согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, наиболее востребованной профессией во время пандемии оказалась профессия врача. По данным ведомства, наибольшим спросом пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий). В тройку самых популярных профессий вошли грузчики и программисты.

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