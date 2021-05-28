Москва, , 09:19 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России намерено запустить в ряде регионов пилотный проект новой системы расчета зарплаты медработников, сообщает 28 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный проект.

Врачи скорой помощи Mz.mosreg.ru

Отмечается, что испытания новой системы будут проводиться с ноября 2021 года по март 2022 года. Для эксперимента выбрали Белгородскую, Курганскую, Омскую, Оренбургскую, Тамбовскую области, Якутию и Севастополь.

В указанных регионах оклады медработников будут рассчитывать с учётом двух дополнительных величин: коэффициента дифференциации окладов по должностям и коэффициента экономического развития региона. Вместе с тем итоговая сумма не может быть ниже текущего уровня.

По словам глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марины Масловой, задача состоит в том, чтобы с помощью данных коэффициентов «выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специалистов в одном регионе и их переизбытка в другом».

При этом, уточнила она, полностью равными зарплаты в разных регионах не станут. Планируется, что в июне следующего года будет подготовлено постановление о распространении новой системы на все регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии станут наиболее востребованными в 2021 году. Такие прогнозы сделали специалисты «Сбериндекса» и «Работы.ру» по результатам проведённого совместного исследования рынка труда.

Согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, наиболее востребованной профессией во время пандемии оказалась профессия врача. По данным ведомства, наибольшим спросом пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий). В тройку самых популярных профессий вошли грузчики и программисты.

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