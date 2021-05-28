Санкт-Петербург, , 08:54 — REGNUM Экипаж тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) перевёз на внешней подвеске истребитель Су-27 из города Пушкин (Санкт-Петербург) на территорию филиала 442-го военно-клинического госпиталя в Гатчине. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт Ми-26 прибыл в Пушкин с аэродрома базирования в Псковской области, расположенного в 300 километрах от места проведения уникальной транспортной операции.

«Полёт с грузом на внешней подвеске прошёл на высоте 150−200 м над землёй на скорости 100−150 км/ч по специально разработанному маршруту, огибая населённые пункты. Истребитель доставили на территорию госпиталя, где он займёт место памятного экспоната», — говорится в сообщении.

Доставленному на место установки истребителю присвоили бортовой номер военно-клинического госпиталя, который до 2009 года входил в состав Ленинградского военного округа.

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