Сухум, , 08:55 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 27 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 193 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 94 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 24 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 274 носителя SARS-CoV-2. Из них 14 528 победили инфекцию, в том числе 48 — за последние сутки. Всего в стране скончались 230 пациентов с диагнозом COVID-19, в течение последних двух суток таких случаев не зафиксировано.

Днём ранее в Абхазии выявили 30 новых носителей коронавируса в результате 246 исследований. Выздоровевшими врачи признали 50 человек.

Стоит отметить, что гражданам России для въезда на территорию Абхазии не требуется предъявлять справку о прохождении теста на COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё шесть жителей Пензенской области скончались от COVID-19