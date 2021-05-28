Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Сотрудники разведки Соединённых Штатов проинформировали Белый дом, что у них есть данные о происхождении нового коронавируса, которые требуют дополнительного компьютерного анализа. Об этом 27 мая сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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При этом в издании не сообщают о каких данных идёт речь. Однако для установления происхождения вируса необходимо задействовать «колоссальные» компьютерные мощности.

27 мая президент Соединённых Штатов Джо Байден пообещал выпустить отчет об источнике происхождения нового коронавируса полностью, в случае если не выяснится что-то, чего ему не было известно.

На данный момент в США рассматривают две версии происхождения вируса — при передаче человеку от животного и из лаборатории.

Ранее в посольстве Китая в США заявили, что политические манипуляции и игры на тему происхождения SARS-CoV-2 мешают международным усилиям по борьбе с пандемией.

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