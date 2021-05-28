Чита, , 08:51 — REGNUM В Чите решено покрывать тротуары не только асфальтобетоном, но и плиткой. Как пояснил в ходе пресс-конференции, посвященной нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и.о. руководителя регионального Минстроя Сергей Кривощеков, власти столица региона уже согласовали рисунок и цвет плитки, сейчас ее уже уложили на улице Угданской.

«Такое решение принято потому, что у плитка сохраняет свои эксплуатационные качества на протяжении многих лет. Кроме того, при необходимости ее легче менять при частичном ремонте или при обслуживании коммуникаций», — пояснил Сергей Кривощеков.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Забайкалье предстоит отремонтировать 255,9 километра дорог регионального значения и 41,1 километра дорог Читинской городской агломерации.

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