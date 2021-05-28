28 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Власти Китая призывают Японию одуматься и не сливать ядерные отходы с АЭС «Фукусима» в море, а китайские пользователи сети хотят радикальных мер.

Цинь Шихуан, , 09:28 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь 27 мая заявил, что сброс радиоактивной воды после ядерной аварии на Фукусиме чреват глобальной экологической катастрофой и угрозой безопасности окружающей среды, а также рисками для жизней и здоровья людей во всех странах мира. Ситуация угрожает следующим поколениям людей, поэтому Японии следует искать диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время Международное агентство по атомной энергии готовится к созданию соответствующей технической рабочей группы и подтвердило, что пригласит для участия экспертов из Китая и Южной Кореи. Китай полностью поддержит соответствующую работу и подталкивает Японию к ответу на ряд интересующих его вопросов.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали ситуацию и заявление Чжао под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Может, нам начать войну на этой земле и одним махом захватить Особый административный район Японии?» — задумался о радикальных методах решения проблемы «Кролик, который не умеет рыть норы».

Солдаты Народно-освободительной армии Китая Chinamil.com.cn

«Китай должен следить за инцидентом с ядерным загрязнением в Японии и преследовать ее! Мы даже можем объявить войну Японии! Нужно сделать намного больше! Нужно разрушить японско-американский альянс!» — воскликнул еще один комментатор.

«Извиняюсь, но в текущей ситуации, если Япония продолжит в том же духе, у нее не будет потомства», — добавил другой пользователь.

Многие комментаторы отмечают, что на Земле стоит еще поискать страну более бессовестную, чем Япония. С ней в плане пренебрежения ко всему остальному миру может посоревноваться ее сюзерен — Соединенные Штаты. Именно при поддержке США Япония может себя так нагло вести.

«Вторгавшаяся в другие страны и начинавшая войны Япония сегодня: мы тоже несчастные жертвы войны! Сбрасывающая в океан ядерные отходы Япония 20 лет спустя: мы также несчастные жертвы ядерных сточных вод. Хотя, объективно говоря, это действительно не так», — заявил Tutu Tutu Tutu Biscuits.

«Нельзя просто говорить слова, нужно действовать! Протесты, санкции, эмбарго, преследования и так далее. Мы должны действовать, иначе япошки подумают, что мы только и можем что говорить!», — согласился «Ловец рыбы».

Авария на АЭС в Фукусиме. Япония IAEA Imagebank

«Люди, которые только могут убивать женщин и детей, много раз провоцировали войны, совершали ужасные военные преступления и пересматривали историю, что от них еще ждать. Что мы можем поделать?!» — задался вопросом другой пользователь.

Общий фон комментариев крайне негативен и резок по отношению к Японии. Дело в том, что Япония до сих пор не покаялась за уничтожение по разным подсчетам до 30 млн китайцев во время оккупации в XX веке перед и во время Второй мировой войны. Более того, Япония продолжает почитать военных преступников, убивших миллионы, поэтому Япония для Китая остается врагом на сознательном уровне.