Хабаровск, , 09:16 — REGNUM В Международный день защиты детей 1 июня в Хабаровском крае не будут в магазинах продавать алкоголь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«При этом в заведениях общественного питания продажа алкоголя будет разрешена», — пояснила и.о. начальника управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукции главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Наталья Письменная.

Кроме 1 июня, в регионе по местным законам также не допускается розничная продажа алкоголя в День молодежи (27 июня) и в День знаний (1 сентября).

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на продажу алкоголя ввели в Иркутской области с 21 по 22 мая из-за последних звонков в школах.